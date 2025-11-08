Soufflons les 150 bougies de la bibliothèque Charlotte Delbo ! Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Soufflons les 150 bougies de la bibliothèque Charlotte Delbo ! Bibliothèque Charlotte Delbo Paris samedi 8 novembre 2025.

Le 18 novembre 1875 ouvrait la salle de lecture de la mairie du 2e arrondissement.

150 ans plus tard, devenue bibliothèque Charlotte Delbo, elle reste un lieu apprécié pour son accueil, ses collections, ses activités et ses espaces calmes, lumineux et confortables.

Les bibliothécaires vous proposent de fêter cet anniversaire ensemble autour d’événements exceptionnels et deux expositions.

Les rendez-vous réguliers comme les loupiots (pour les petits), le club de lecture (pour les adultes), un atelier (pour tous) aborderont à leur manière ce 150e anniversaire.

Programme complet

Rendez-vous réguliers (entrée libre) :

samedi 8 novembre : les p’tits loupiots (0-3 ans) découvriront des histoires d’anniversaire, à 10h30

mercredi 12 novembre : les grands loupiots (2-5 ans) écouteront des classiques de la littérature jeunesse, à 16h

samedi 22 novembre : club de lecture de l’année 1875, pour les adultes, à 14h

samedi 29 novembre : ateliers pour tous (archiscope, dessin, badge), à 14h

Deux expositions du 15 novembre au 6 décembre (entrée libre) :

2 e étage : 150 ans (ou presque) de la littérature jeunesse

étage : 150 ans (ou presque) de la littérature jeunesse 3e étage : l’histoire de la bibliothèque Charlotte Delbo illustrée par des archives

Événements exceptionnels (sur réservation) :

samedi 15 novembre : conférence sur l’histoire de la bibliothèque, à 18h

mardi 18 novembre : concert des élèves du conservatoire du centre W. A. Mozart avec un programme 1875, à 19h

samedi 29 novembre : lecture musicale à l’endroit où se trouvait la salle de lecture pendant 70 ans (dans la Fabrique de la solidarité), à 16h30

Programme complet du 150e anniversaire de la bibliothèque Charlotte Delbo

Du samedi 08 novembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-07T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo