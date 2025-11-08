SOUFFRANCE – L’AFFRANCHI Marseille

SOUFFRANCE Début : 2025-11-08 à 20:00. Tarif : – euros.

Souffrance, c’est d’abord Montreuil et le 9.3. C’est dansce décor qu’il fait ses premiers pas dans le rap avec songroupe L’uZine. Actif depuis les années 10 alors que lessonorités 90s viennent donner un second souffle au rapfrançais, il incarne le visage d’une nouvelle scène qui nereproduit pas mais qui perpétue un héritage.* Le prix affiché ne prend pas en compte l’ADHESION ANNUELLE 2€ à régler sur place. Une carte personnalisée vous sera remise lors de l’ouverture des portes, elle devra être présentée à chaque concert afin de ne pas vous réacquitter d’une nouvelle adhésion. Valable jusqu’à la fin de l’année en cours.

L’AFFRANCHI 212 Bld St Marcel 13011 Marseille 13