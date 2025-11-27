SOUFFRANCE – LE ROCKSTORE Montpellier

SOUFFRANCE Début : 2025-11-27 à 19:30. Tarif : – euros.

Membre discret du groupe montreuillois L’uZine, Souffrance est connu tant pour la finesse de ses rimes que l’efficacité de ses punchlines.Au fil d’une discographie riche, construite en une dizaine d’années en groupe comme en solo, il s’est progressivement imposé comme l’une des plumes les plus affûtées de sa génération

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE ROCKSTORE 20, RUE DE VERDUN 34000 Montpellier 34