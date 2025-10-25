SOUFFRANCE – LE SILEX Auxerre

STONCCA STUDIO PRÉSENTE : SOUFFRANCESouffrance, c’est d’abord Montreuil et le 9.3. C’est dans ce décor qu’il fait ses premiers pas dans le rap avec son groupe L’uZine. Actif depuis les années 10 alors que les sonorités 90s viennent donner un second souffle au rap français, il incarne le visage d’une nouvelle scène qui ne reproduit pas mais qui perpétue un héritage. Après une foultitude de projets en équipe, Souffrance sort en 2020 une mixtape, «Noctambus», puis enfin son premier album solo «Tranche de vie» en 2021. Un premier album vu comme un aboutissement, une case cochée après des années d’incertitudes. C’est pourtant à ce moment que tout s’accélère pour Souffrance. Il choque rappeurs et auditeurs, et se voit propulsé comme un des plus fins techniciens de la discipline. Jul l’invitera sur son «Classico organisé», il sortira en 2022 son deuxième album «Tour de magie». “Eau de source” paru en 2023 l’installera définitivement comme une figure du rap. Hiver Automne c’est le très haut niveau du rap. Fidèle à son essence, l’exigence de l’écriture et de la rime est restée intacte mais Souffrance semble plus libre que jamais. Il s’approprie des prods trap aussi sombre que grandiose, envoie des refrains bruts d’une bluffante efficacité et s’autorise toutes les prises de risques àl’image de l’hypnotisant Tango. Hiver Automne, c’est aussi un message à tout le rap français et la meilleure des manières de remettre les pendules à l’heure. Souffrance donne une véritable leçon de kickage aux côtés de Jewel Usain sur À plus tard, appelle Isha pour mettre une pression à la concurrence sur Les meilleurs ou encore invite le légendaire Soprano pour une démonstration de technique sur Compte double.Hiver Automne c’est un tout droit, l’histoire d’un mec qui fonce sans se retourner car derrière il n’y a plus rien à voir. C’est tout pour le rap et tout pour la gloire. 1ère partie

LE SILEX 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89