SOUFFRANCE – L’ODEON Tremblay En France

SOUFFRANCE Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

DEADI CENZA Soirée RAPSouffrance, originaire de Montreuil et du 9.3, s’impose dans le rap français avec son groupe L’uZine avant de se lancer en solo. Après la mixtape Noctambus en 2020 et l’album Tranche de vie en 2021, il devient un des techniciens les plus respectés du rap. Son ascension continue avec Tour de magie (2022) et Eau de source (2023), consolidant sa place parmi les figures majeures du rap français.Avec Hiver Automne, Souffrance va encore plus loin. L’album, sombre et dansant, mêle trap et influences cinématographiques comme Sin City et Blade Runner. Ses textes percutants et sa production soignée, en collaboration avec Tony Toxik, montrent sa liberté créative. Le projet est un message fort pour le rap français, avec des featurings de Jewel Usain, Isha et Soprano. Hiver Automne est une déclaration de guerre à la stagnation du rap, une leçon de technique et de détermination.SUR PLACE:BAR / FOODTRUCK / Exposant mode

L’ODEON PLACE DU BICENTENAIRE 93290 Tremblay En France 93