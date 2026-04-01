Souillac en Jazz Thelonious Monk, sculpteur de silence Souillac
Souillac en Jazz Thelonious Monk, sculpteur de silence Souillac dimanche 12 avril 2026.
Souillac
Souillac en Jazz Thelonious Monk, sculpteur de silence
Rue du Maquis Souillac Lot
Tarif : – – 15 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Thelonious Monk, sculpteur de silence est une ode au silence, à la folie et à l’amour.
Éric D’Agostino donne la parole pour la première fois à l’artiste Monk , le pianiste qui n’a jamais parlé
Thelonious Monk, sculpteur de silence est une ode au silence, à la folie et à l’amour.
Éric D’Agostino donne la parole pour la première fois à l’artiste Monk , le pianiste qui n’a jamais parlé. Celui qui s’est réfugié dans le silence de sa musique une vie durant. Le spectacle raconte, les difficultés pour un artiste hors norme de vivre dans un monde hostile à la folie et à la différence. La folie qui exclut, rabaisse, enfuit et réduit au silence
.
Rue du Maquis Souillac 46200 Lot Occitanie
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English :
Thelonious Monk, sculptor of silence is an ode to silence, madness and love.
Éric D?Agostino gives the floor for the first time to the artist Monk , the pianist who never spoke
L’événement Souillac en Jazz Thelonious Monk, sculpteur de silence Souillac a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Vallée de la Dordogne
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