Soul et Tropic Repas concert, Le Nautilus, Perpignan

Soul et Tropic Repas concert Vendredi 3 avril, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

25€ Repas – concert / 7 € concert seul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T19:00:00+02:00 – 2026-04-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-03T19:00:00+02:00 – 2026-04-03T23:59:00+02:00

Soirée Soul et Tropic

Une soirée tropicale pour sortir de l’hiver : de la (bonne) musique : Les Ackees & Top skank + Dj’ Phenix + Cam i nau pour vous faire onduler, Franki pour éveiller vos papilles, (Repas + Concert 25 €), un atelier-dégustation autour du Rhum (15€) pour vous faire voyager, une initiation (gratuite) au limbo et au Skadison, pour préparer une compétition effrénée pendant le live !

Menu repas : Colombo de poulet par Franki Entrée + dessert

17h30 : Atelier Rhum #1 (15€)

18h-19h : Initiations Limbo & skadisson (gratuit)

19h-22h : Djs Cam i Nau (Samba, Cumbia, Mambo, Disco, …) gratuit

19h30 : Atelier Rhum #2(15€)

20h : Repas (18€)

21h : Concerts Ackees + Top Skank (7€)

22h : Dj’Phenix (gratuit)

https://billetterie.festik.net/le-nautilus/product/soul-et-tropic

Reservation Atelier Rhum : https://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/atelier-cocktail-a-base-de-rhum

Les artistes :

Ackees (Release Party) une formation chaleureuse et festive qui puise dans les rythmes jamaïcains, du mento au ska, du reggae au calypso. Et qui fêtera pour l’occasion la sortie de son Album “Racine”

Top Skank un groupe énergique aux accents ska-jazz, reggae et rocksteady, porté par une belle intensité live et une vraie envie de faire danser le public

Dj’s Phenix créateur de nuits afro-tropicales, il fait monter la température avec des sets festifs, solaires et résolument dansants.

Cam i Nau : Un tour du monde musical avec des morceauxaux sonorités variées qui éveilleront vos sens et votre déhanché (samba, cumbia, mambo, disco, …

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/le-nautilus/product/soul-et-tropic »}] [{« link »: « https://billetterie.festik.net/le-nautilus/product/soul-et-tropic »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/atelier-cocktail-a-base-de-rhum »}]

Une soirée tropicale pour sortir de l’hiver : des artistes d’ici (Ackees + Top skank + … ) pour vous faire onduler, Franki pour éveiller vos papilles, et des animations pour vous faire voyager. Ackees Top skank