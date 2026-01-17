Soul & Love! Théo Moutou chante Devin Morrison, JASS CLUB PARIS, PARIS

Soul & Love! Théo Moutou chante Devin Morrison Samedi 14 février, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T19:30:00+01:00 – 2026-02-14T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-14T22:30:00+01:00 – 2026-02-15T01:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Il est de retour pour vous chanter l’Amour ! Fort du succès de la soirée du 23 novembre dernier, Théo Moutou revient au Jass Club pour son 2e concert en tant que chanteur/leader, avec un répertoire spécial **Saint-Valentin** autour de **Devin Morrison**. Cet auteur/compositeur/producteur/interprète est originaire d’Orlando en Floride et a commencé sa carrière à Tokyo. C’est dans cette ville où il a imaginé un nouveau style de musique appelé « Dreamsoul », mélange inspiré de rêves, de surréalisme et de nostalgie, à tendance Pop-Soul rétro-futuriste. Ayant collaboré avec des artistes comme Mndsgn, Masego ou Fitz Ambro$e, sa voix suave et ses compositions imbibées de Soul et de R’n’B font penser à Commissioned, Take 6 ou encore Stevie Wonder. Avec une équipe virtuose et talentueuse pour l’accompagner, Théo Moutou vous transportera à travers les magnifiques chansons d’amour de Devin Morrison, pour une soirée de Saint-Valentin remplie de mélodies envoûtantes, d’harmonies savoureuses et de grooves assurés ! **Théo Moutou** / voix **Melvin Marquez** / saxophone, EWI **Nina Gat** / clavier **Noé Degalle** / clavier **Idris-Félix Bahri** / basse **Paul Lefevre** / batterie *22h30* Jam session Soul, Jazz, Pop *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/309-Soul-Love-Theo-Moutou-chante-Devin-Morrison?session=309 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/310-Soul-Love-Theo-Moutou-chante-Devin-Morrison?session=310 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/311-Jam-session-Soul-Jazz-Pop-par-Theo-Moutou?session=311 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi → Concerts + Jam sessions 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche → Concerts 19H-00H

Tous les dimanches 15H, atelier jazz pour enfants !

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Il est de retour pour vous chanter l’Amour !Fort du succès de la soirée du 23 novembre dernier, Théo Moutou revient au Jass Club pour son 2e concert en tant que chanteur/leader, avec … Jazz R&B