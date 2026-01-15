Soul & Love! Théo Moutou chante Devin Morrison JASS CLUB PARIS Paris

Il est de retour pour vous chanter l’Amour !

Fort du succès de la soirée du 23 novembre dernier, Théo Moutou revient au Jass Club pour son 2e concert en tant que chanteur/leader, avec un répertoire spécial Saint-Valentin autour de Devin Morrison.

Cet auteur/compositeur/producteur/interprète est originaire d’Orlando en Floride et a commencé sa carrière à Tokyo. C’est dans cette ville où il a imaginé un nouveau style de musique appelé « Dreamsoul », mélange inspiré de rêves, de surréalisme et de nostalgie, à tendance Pop-Soul rétro-futuriste. Ayant collaboré avec des artistes comme Mndsgn, Masego ou Fitz Ambro$e, sa voix suave et ses compositions imbibées de Soul et de R’n’B font penser à Commissioned, Take 6 ou encore Stevie Wonder.

Avec une équipe virtuose et talentueuse pour l’accompagner, Théo Moutou vous transportera à travers les magnifiques chansons d’amour de Devin Morrison, pour une soirée de Saint-Valentin remplie de mélodies envoûtantes, d’harmonies savoureuses et de grooves assurés !

Théo Moutou / voix

Melvin Marquez / saxophone, EWI

Nina Gat / clavier

Noé Degalle / clavier

Idris-Félix Bahri / basse

Paul Lefevre / batterie

Pour la Saint Valentin, Théo Moutou présente un concert Soul & Love, autour de Devin Morrison !

Le samedi 14 février 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

