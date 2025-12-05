Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soul Power Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry Wissous

Soul Power Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry Wissous vendredi 5 décembre 2025.

Soul Power

Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry 1 place rené iametti Wissous Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05 22:00:00

Date(s) :
2025-12-05

concert tout public
  .

Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry 1 place rené iametti Wissous 91320 Essonne Île-de-France +33 1 69 93 89 04  centreculturel@wissous.fr

English :

concert for all ages

German :

konzert für alle

Italiano :

concerto per tutte le età

Espanol :

concierto para todas las edades

L’événement Soul Power Wissous a été mis à jour le 2025-06-17 par Destination Paris-Saclay