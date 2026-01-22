SOUL RIVERS OPUS Médiathèque Saint-Père-en-Retz

SOUL RIVERS OPUS

Médiathèque 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-02-11 20:00:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Gratuit

️ Accès libre

Un conte musical qui retrace l’histoire du blues à travers le voyage d’un jeune garçon dans le Delta du Mississippi. Un spectacle sensible et pédagogique qui mêle récit, musique et transmission culturelle, pour comprendre les racines de cette musique emblématique.

Médiathèque 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 78 27 mediatheque@saintpereenretz.fr

