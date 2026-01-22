SOUL RIVERS OPUS Médiathèque Saint-Père-en-Retz
SOUL RIVERS OPUS Médiathèque Saint-Père-en-Retz mercredi 11 février 2026.
SOUL RIVERS OPUS
Médiathèque 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 20:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Gratuit
️ Accès libre
Un conte musical qui retrace l’histoire du blues à travers le voyage d’un jeune garçon dans le Delta du Mississippi. Un spectacle sensible et pédagogique qui mêle récit, musique et transmission culturelle, pour comprendre les racines de cette musique emblématique.
.
Médiathèque 2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 78 27 mediatheque@saintpereenretz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement SOUL RIVERS OPUS Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Saint Brevin