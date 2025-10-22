Soul Serenade LE BAL BLOMET Paris

Soul Serenade LE BAL BLOMET Paris mercredi 22 octobre 2025.

Quand la chanteuse à la voix gospel débordante d'énergie Emilie Hedou fit la rencontre de ces 6 musiciens férus de swing et de jazz, le coup de foudre fut immédiat ! Ensemble, ils partagent le même amour de la soul authentique, époque glorieuse des mythiques labels Motown et Stax. La tentation était trop forte:

Soul Serenade était né. Avec beaucoup de présence et de charisme, cette jeune chanteuse et ses acolytes rendent un hommage vibrant aux étoiles Otis Redding, Aretha Franklin, Ray Charles, Sam Cooke…qui les ont tant inspirés.

Emilie Hedou et sa voix gospel débordante d’énergie, entourée de 6 musiciens, rend un hommage vibrant aux étoiles de la soul Otis Redding, Aretha Franklin, Ray Charles, Etta James, Sam Cooke…

Le mercredi 22 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

De 16 à 24 euros.

Tout public.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

