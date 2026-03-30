SOUL SUN FESTIVAL Roquebrun

SOUL SUN FESTIVAL

Esplanade Ferret, Roquebrun Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Soul Sun Festival revient avec une programmation vibrante mêlant reggae festif, influences afro-caribéennes et DJ set énergique. Une atmosphère chaleureuse, un esprit familial et une restauration exotique complètent ce rendez-vous musical incontournable

Entrée prix libre et conscient

Le Soul Sun Festival s’installe à nouveau à Roquebrun pour une soirée haute en couleurs, portée par l’énergie solaire qui fait la réputation de cet événement. Dès le début de soirée, Giramundo donne le ton avec un reggae festif, lumineux et généreux. Leur univers musical, porté par des rythmes chaleureux et des mélodies positives, séduit un large public. Leur dernier single, *Edimburgo*, en collaboration avec Dub Silence, connaît un bel écho et transmet instantanément une bonne dose de bonne humeur.

La soirée se poursuit avec l’arrivée sur scène de Cozik & Faya PYD, un duo qui bouscule les codes du reggae moderne. Leur musique mêle hip-hop, influences afro-caribéennes et énergie raggamuffin. Leur titre *Raggamuffin Boy* rencontre un succès important et leurs clips cumulent des centaines de milliers de vues. Sur scène, ils offrent un show puissant, fédérateur et généreux, capable d’embarquer tout le public.

Pour prolonger la fête jusqu’à la dernière étoile, DJ Richy prend le relais. Figure locale incontournable, il navigue entre dancehall, shatta, hip-hop et moombahton, créant un set irrésistible qui fait vibrer l’esplanade. L’ambiance est conviviale, familiale et ouverte à tous, renforcée par la présence d’un bar associatif et d’une restauration exotique sur place.

Le Soul Sun Festival est un rendez-vous musical chaleureux, accessible et festif, qui rassemble habitants, visiteurs et amateurs de musique autour d’une soirée estivale avant l’heure.

Trois bonnes raisons

– Une programmation solaire mêlant reggae festif, rythmes afro-caribéens et DJ set explosif.

– Une ambiance conviviale, familiale et accessible grâce au prix libre et conscient.

– Une soirée complète avec restauration exotique, bar associatif et cadre exceptionnel. .

Esplanade Ferret, Roquebrun Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 7 73 45 23 67 squatrecords.admi@gmail.com

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English :

The Soul Sun Festival returns with a vibrant program of festive reggae, Afro-Caribbean influences and energetic DJ sets. A warm atmosphere, a family spirit and exotic catering round off this not-to-be-missed musical event

Admission free and conscious

L’événement SOUL SUN FESTIVAL Roquebrun a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC