SOUL SUN Roquebrun

SOUL SUN

SALLE DU MOULIN Roquebrun Hérault

Stand-up, concert, DJ Set.

18h Ouverture du site installez-vous, respirez, profitez !

19h Apéro offert pour bien démarrer la soirée

20h Stand-up explosif avec le Festibaloche Comedy Club ; Places limitées pour le spectacle humoristique, venez tôt ! Le Festibaloche Comedy Club, né du célèbre festival d’Olargues, vous propose une scène ouverte pleine de talents locaux et d’humour décalé.

21h Concert live avec LES FUSSOIRS ; Groupe festif et engagé, Les Fussoirs mêlent guitare, contrebasse et accordéon pour une ambiance chaleureuse et participative. Leur énergie contagieuse vous fera chanter et danser toute la nuit.

23h DJ Set avec RADIO CHÂTAIGNE ; Radio associative libre des Hauts Cantons, Radio Châtaigne vous embarque dans un mix éclectique et vibrant, entre sons alternatifs et pulsations locales.

SUR PLACE Restauration exotique pour éveiller vos papilles

Bar local pour étancher votre soif

Ambiance chaleureuse et villageoise garantie .

SALLE DU MOULIN Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 7 73 45 23 67

