Soul Sync – Back to school Caserne Mellinet/La Générale Nantes vendredi 19 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-19 18:00 – 23:59

Gratuit : non prix libre Tout public, Etudiant

Soul Sync débarque à la Générale pour une édition spéciale rentrée avec une brocante dédiée aux vinyles pour chiner des nouveaux disques pépites, un beat set et open mic animé par DNZL puis un dj set endiablé pour finir la soirée en beauté !Buvette et barbecue sur place (possibilité de ramener sa viande).

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000