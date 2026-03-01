Soul Train (Mars) W/ Dj One Up Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Soul Train (Mars) W/ Dj One Up

Samedi 28 mars 2026 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2026-03-28 22:30:00

fin : 2026-03-28 03:30:00

2026-03-28

La soirée mensuelle soul, funk, hip hop, disco, house du Makeda est de retour.

Soul train w/ Selecter The Punisher & DJ One Up





La soirée mensuelle SOUL • FUNK • HIP HOP • DISCO • HOUSE du Makeda est de retour.



Inspirée du mythique Soul Train de Don Cornelius déco, projections, soul train line… et vos meilleures passes sur le dancefloor.



Classiques, faces B légendaires et pépites actuelles au programme.



Venez sapés, pas déguisés. Funky stuff only.



Selecter The Punisher

Activiste nocturne incontournable à Marseille, Selecter The Punisher distille des sets 100 % vinyles où le groove est roi. Directeur artistique du festival Tighten Up!, il est aussi derrière de nombreuses soirées cultes mêlant soul, funk, hip-hop, disco et house.



Avec Soul Train Marseille, sa mensuelle inspirée de Don Cornelius, il fait se télescoper classiques, faces B et pépites actuelles. Funky stuff only.





Dj One Up

DJ et beatmaker, One Up puise son inspiration dans la soul, le funk et le hip-hop. Présent sur de nombreux événements en France et à l’international de New York à Moscou, jusqu’au Kenya, il s’est forgé une solide réputation grâce à une sélection de sons rares et originaux, devenue sa signature.





Ouvert aux collaborations, il partage la scène, la radio et des projets discographiques avec d’autres DJs, et s’investit dans des créations artistiques mêlant plusieurs disciplines. En 2009, animé par la transmission, il fonde l’association From Scratch, dédiée au DJing et à la MAO. Ses influences éclectiques reflètent un état d’esprit curieux, exigeant et passionné.







Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Makeda’s monthly soul, funk, hip hop, disco and house party is back.

