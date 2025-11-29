SOUL TRIP SPUD BENCER Le Havre

SOUL TRIP Samedi 29 novembre, 22h00 SPUD BENCER Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T22:00:00 – 2025-11-29T23:30:00

Fin : 2025-11-29T22:00:00 – 2025-11-29T23:30:00

Soul Trip est un quatuor Disco-Funk basé en Normandie, porté par l’envie d’une musique axée sur le groove.

Grâce à leurs parcours et héritages musicaux variés, les quatre musiciens intègrent des éléments de soul, de funk, et de disco, pour créer un son chaleureux, unique et accessible, un « voyage dans l’âme » impulsé par des textes intimes, des tranches de vie qui permettront à chacun de se reconnaître.

Ils se produiront au Spud Bencer en formule trio.

Insta

Vidéo

SPUD BENCER 48 rue Lesueur, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Danton Seine-Maritime Normandie 09 82 49 35 35 https://www.spudbencer.fr/ https://www.facebook.com/SpudLH/?locale=fr_FR [{« data »: {« author »: « soultripofficial », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Soul Trip (@soultripofficial) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/455247973_2220234288338422_4802657186224800705_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby41NjIuYzIifQ&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_cat=110&_nc_oc=Q6cZ2QGdJq2oWeTNNCwRiuTi8khm5sVRY_RwPwZGuf1ogXGmvJV70qqZ8_T5Yy-0eVt7VTI&_nc_ohc=srE5WFwOP4QQ7kNvwFq_RaI&_nc_gid=xe5E9icqLUpmTvyXlyX_NA&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfZhC_W9RWEiF7QvpPP4CgJfKpmZ9ay1KZgykdj-FPWNtA&oe=68CDE226&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/soultripofficial/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/soultripofficial/ »}, {« data »: {« author »: « France 3 Normandie », « cache_age »: 86400, « description »: « L’u00e9mission musicale de France 3 Normandie, Poom Tchak, vous propose de du00e9couvrir ou de redu00e9couvrir le groupe Soul Trip avec le titre « Right in front of me ». nnUne batterie, une basse, un clavier et une chanteuse : il nu2019en faut pas plus pour vous rappeler le groove des disques de soul des annu00e9es 70. Le groupe Soul Trip, cu2019est quatre musiciens : Stu00e9phane, Mathieu, Lionel et Coretta au chant. Le groupe a enregistru00e9 un disque de 5 titres en 2020 u00e0 Stuttgart, depuis, il multiplie les concerts avec leurs musiques entrau00eenantes u00e0 la frontiu00e8re entre le funk, le disco et la disco-house.nn#musique #music #musicband #band #soul #disco #discohouse #normandie #calvados #manche #PoomTchak #scene nnnToute l’actualitu00e9 en Normandienu25ba http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/nnnRejoignez notre communautu00e9 Facebooknu25bahttps://www.facebook.com/france3normandie/nnnSuivez-nous sur Twitter nu25ba https://twitter.com/f3normandiennnAbonnez-vous u00e0 notre compte Instagramnu25ba https://www.instagram.com/france3normandie/nnnDu00e9couvrez notre compte TikToknu25ba https://www.tiktok.com/@france3normandie », « type »: « video », « title »: « POOM TCHAK : le quatuor Soul Trip interpru00e8te « Right in front of me » », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/jYBWd6enhN4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=jYBWd6enhN4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCWiQCbdC05zfzNg83F2kc3A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=jYBWd6enhN4 »}] Café-bar et Restaurant à burger où tout est fait maison, le pain, les frites, le ketchup … Soirées tous les samedis

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Disco Funk