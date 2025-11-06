« Soulages, une autre Lumière » : conférence autour de l’exposition en partenariat avec le Musée du Luxembourg. Bibliothèque André Malraux Paris

Véritable visite guidée à distance, cette conférence vous permettra d’avoir un premier aperçu de l’œuvre de l’artiste avant d’aller l’admirer juste à côté au Musée du Luxembourg !

Les peintures sur papier de Pierre Soulages sont moins connues que ses œuvres sur toile. C’est pourtant pour l’artiste un champ d’expérimentation fécond, qui a contribué à sa notoriété dès le début de sa carrière, et auquel il s’est exercé jusqu’aux dernières années de sa vie. Accompagné par un conférencier du Musée, découvrez ou redécouvrez toute l’étendue de cet aspect majeur du travail du peintre.

Présentation de l’exposition du Musée du Luxembourg, par Enrique Varona guide-conférencier.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation conseillée au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

En présence d’un interprète FR/LSF

Public adultes.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme