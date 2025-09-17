Soulages, une autre lumière Musée du Luxembourg Paris

Soulages, une autre lumière Musée du Luxembourg Paris mercredi 17 septembre 2025.

Grâce à des prêts exceptionnels du musée Soulages, l’exposition rassemble 130 œuvres réalisées entre les années 1940 et le début des années 2000, dont 25 inédites. Vous y découvrez un ensemble de peintures sur papier, longtemps conservées dans l’atelier de l’artiste, qui témoignent de la constance et de la liberté avec lesquelles Soulages aborde ce support.

Privilégiant le brou de noix dans les premières années, Pierre Soulages reviendra souvent à cette matière prisée des ébénistes, pour ses qualités de transparence, d’opacité et de luminosité, en contraste avec le blanc du papier. Il emploiera aussi l’encre et la gouache pour des œuvres dont les formats restreints ne cèdent en rien à la puissance formelle et à la diversité.

En mettant en lumière cet ensemble de peintures sur papier, l’exposition vous invite à redécouvrir Pierre Soulages dans une pratique à la fois intime et déterminante, au cœur de son langage plastique.

Rarement rassemblée dans des expositions à part entière, l’œuvre sur papier de Pierre Soulages constitue pourtant un pan essentiel de son parcours artistique. Dès 1946, il explore cette voie avec des peintures au brou de noix aux traces larges et affirmées, qui marquent d’emblée sa singularité au sein des démarches abstraites de l’époque.

Du mercredi 17 septembre 2025 au dimanche 11 janvier 2026 :

lundi

de 10h30 à 22h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 19h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Musée du Luxembourg 19, rue de Vaugirard 75006 Paris