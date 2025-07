Soulèvement – Tatiana Julien – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-13 20:00 – 21:00

9 € à 25 €
Tout public

Danse Elle danse pour résister. Dans ce solo, à la lisière du concert live et du match de boxe, la chorégraphe Tatiana Julien transforme la scène en tribune. Investie, révoltée, elle y mêle mille références, du krump au voguing, d’André Malraux à Mylène Farmer. Et c’est explosif?! Casque sur les oreilles, Tatiana Julien s’échauffe lorsque le public arrive dans la salle. Les clameurs d’une foule en liesse se font entendre. Sommes-nous dans une compétition, une manif ou un festival?? Les voix de Michel Serres, Albert Camus et Gilles Deleuze se détachent sur fond de musique électronique, tous nous parlent d’art et de révolution. Pendant ce temps, l’artiste puise dans de nombreuses influences?: danses urbaines, contemporaines et hippies côtoient les sports de combat et le jeu en ligne Fortnite. Ses gestes sont puissants, et ses postures celles d’un corps en rébellion. Durée : 1h Effets stroboscopiques / Nudité Gilets vibrants proposés

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

