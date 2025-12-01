Soulèvements (ciné-discussion) Château-Renard
Soulèvements (ciné-discussion) Château-Renard dimanche 12 avril 2026.
Soulèvements (ciné-discussion)
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Film documentaire de Thomas Lacoste (1h45) (2026)
Le documentariste est parti à la rencontre de militants des Soulèvements de la Terre, qui parlent avec passion de leur rapport concret au monde
Séance suivie d’une discussion avec des membres d’ATTAC 45 et ALTERNATIBA
Film documentaire de Thomas Lacoste (1h45) (2026)
Le documentariste est parti à la rencontre de militants des Soulèvements de la Terre, qui parlent avec passion de leur rapport concret au monde
Un documentaire qui donne envie de changer le monde. Libération
Séance suivie d’une discussion avec des membres d’ATTAC 45 et ALTERNATIBA 4 .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
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English :
Documentary film by Thomas Lacoste (1h45) (2026)
The documentary filmmaker went to meet the activists of the Soulèvements de la Terre, who speak passionately about their concrete relationship with the world
Screening followed by discussion with members of ATTAC 45 and ALTERNATIBA
L’événement Soulèvements (ciné-discussion) Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO
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