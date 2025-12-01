Soulèvements (ciné-discussion)

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Film documentaire de Thomas Lacoste (1h45) (2026)

Le documentariste est parti à la rencontre de militants des Soulèvements de la Terre, qui parlent avec passion de leur rapport concret au monde

Séance suivie d’une discussion avec des membres d’ATTAC 45 et ALTERNATIBA

Film documentaire de Thomas Lacoste (1h45) (2026)

Le documentariste est parti à la rencontre de militants des Soulèvements de la Terre, qui parlent avec passion de leur rapport concret au monde

Un documentaire qui donne envie de changer le monde. Libération

Séance suivie d’une discussion avec des membres d’ATTAC 45 et ALTERNATIBA 4 .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

Documentary film by Thomas Lacoste (1h45) (2026)

The documentary filmmaker went to meet the activists of the Soulèvements de la Terre, who speak passionately about their concrete relationship with the world

Screening followed by discussion with members of ATTAC 45 and ALTERNATIBA

L’événement Soulèvements (ciné-discussion) Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO