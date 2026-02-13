SOULÈVEMENTS de Thomas Lacoste — RENCONTRE, Cinéma du TNB, Rennes

SOULÈVEMENTS de Thomas Lacoste — RENCONTRE Jeudi 19 février, 20h30 Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine

SOULÈVEMENTS de Thomas Lacoste

Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Une plongée au coeur des Soulèvements de la Terre révélant la composition inédite des forces multiples déployées un peu partout dans le pays qui expérimentent d’autres modes de vie, tissent de nouveaux liens avec le vivant, bouleversant ainsi les découpages établis du politique et du sensible en nous ouvrant au champ de tous les possibles.

1h45, France, 2025

Séance suivie d’une rencontre avec le collectif Les Soulèvements de la Terre.

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Le Cinéma du TNB a le plaisir de proposer une séance autour du film SOULÈVEMENTS, le nouveau film de Thomas Lacoste suivie d’une rencontre avec le collectif Les soulèvements de la terre. rencontre cinéma