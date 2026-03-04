Soulèvements, La Passerelle, Rixheim

Soulèvements Samedi 14 mars, 16h30 La Passerelle Collectivité européenne d’Alsace

Début : 2026-03-14T16:30:00+01:00 – 2026-03-14T18:15:00+01:00

Fin : 2026-03-14T16:30:00+01:00 – 2026-03-14T18:15:00+01:00

Rencontre avec ATTAC 68

La Passerelle Allée du Chemin Vert, Rixheim Rixheim 68170 Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

Ciné débat – Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accap… La Passerelle Soulèvements