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Soulèvements Médiathèque Luce Courville Nantes

jeudi 26 novembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Soulèvements Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 18:00 –
Gratuit : oui  Adulte, Etudiant 

de Thomas Lacoste – 2026, 106 mnUn portrait choral à 16 voix d’un mouvement de résistance porté par une jeunesse qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Cette plongée au cœur des Soulèvements de la Terre révèle la composition inédite des forces multiples déployées qui expérimentent d’autres modes de vie et tissent de nouveaux liens avec le vivant.Projection suivie d’un échange avec l’association Les Pieds dans le PAF.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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