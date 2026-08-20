Soulèvements Médiathèque Luce Courville Nantes
jeudi 26 novembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 18:00 –
Gratuit : oui Adulte, Etudiant
de Thomas Lacoste – 2026, 106 mnUn portrait choral à 16 voix d’un mouvement de résistance porté par une jeunesse qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Cette plongée au cœur des Soulèvements de la Terre révèle la composition inédite des forces multiples déployées qui expérimentent d’autres modes de vie et tissent de nouveaux liens avec le vivant.Projection suivie d’un échange avec l’association Les Pieds dans le PAF.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
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