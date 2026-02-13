Soulèvements, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Soulèvements Samedi 21 février, 20h30 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T22:15:00+01:00

Fin : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T22:15:00+01:00

Samedi 2 février à 20h30 séance suivie d’un débat avec des membres de la Ligue des Droits de l’Homme du Pays Royannais, des associations et collectifs engagés dans les luttes environnementales. En partenariat avec la LDH, à l’occasion du festival du Film et du Citoyen qui aura lieu à Saint-Palais du 20 au 22 février.

Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=OY5SQ »}]

Ciné-débat – Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accap… Le Relais – Salle Jacques Villeret Soulèvements