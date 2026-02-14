Soulèvements, Studio, Tours

Soulèvements Mercredi 18 février, 19h45 Studio Indre-et-Loire

Rencontre avec le réalisateur Thomas Lacoste après la projection du film Soulèvements (film du mois).

Studio 2, rue des Ursulines, Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Renc. réal. – Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’acca… Studio Soulèvements