SOULEYMANE DIAMANKA – LE PETIT REPUBLIQUE Paris

SOULEYMANE DIAMANKA Début : 2026-01-31 à 17:45. Tarif : – euros.

SOULEYMANE DIAMANKA Récit à la fois intime et universel. Son spectacle est une ode à la poésie, au hip-hop, à l’amour et à la culture.La prestation de Souleymane Diamanka est une expérience sensorielle et émotionnelle intense. Sa voix grave et posée nous guide à travers son histoire, ses réflexions et sa vision du monde. C’est un conteur moderne, un gardien de la parole, qui donne vie aux mots avec une grâce et une dextérité rares.N’hésitez pas à vous laisser emporter par la magie de Souleymane Diamanka et à découvrir son univers poétique et envoûtant. Son spectacle est une invitation au voyage, à l’introspection et à la célébration de la parole. Un moment unique et inoubliable vous attend.

LE PETIT REPUBLIQUE 23, Place de la République 75003 Paris 75