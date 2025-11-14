Soulmama concert en hommage à Roxanne. Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soulmama concert en hommage à Roxanne.

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14 23:30:00

2025-11-14

Roxanne aussi connue sous le nom de Mary Cole nous a quittés le 12 mai 2025 sur scène …
Alain son mari et Delphine sa fille lui rendent hommage en musique.
Un duo acoustique entre folk, musique trad et soul music …
Restauration avec réservation conseillée avant le 12/11 à 20h
Tajine merguez, légumes et pommes de terre.
Grande assiette, 10€. Petite assiette, 5€.
Dessert gâteau à l’ananas, 4€.   .

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06  fartfelien@aol.com

