Soulmama concert en hommage à Roxanne. Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

Soulmama concert en hommage à Roxanne.
Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14 23:30:00
2025-11-14
Roxanne aussi connue sous le nom de Mary Cole nous a quittés le 12 mai 2025 sur scène …
Alain son mari et Delphine sa fille lui rendent hommage en musique.
Un duo acoustique entre folk, musique trad et soul music …
Restauration avec réservation conseillée avant le 12/11 à 20h
Tajine merguez, légumes et pommes de terre.
Grande assiette, 10€. Petite assiette, 5€.
Dessert gâteau à l’ananas, 4€. .
Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com
