Soulmama concert en hommage à Roxanne. Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

Soulmama concert en hommage à Roxanne.

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

14 novembre 2025, 19:00

23:30

2025-11-14

Roxanne aussi connue sous le nom de Mary Cole nous a quittés le 12 mai 2025 sur scène …

Alain son mari et Delphine sa fille lui rendent hommage en musique.

Un duo acoustique entre folk, musique trad et soul music …

Restauration avec réservation conseillée avant le 12/11 à 20h

Tajine merguez, légumes et pommes de terre.

Grande assiette, 10€. Petite assiette, 5€.

Dessert gâteau à l’ananas, 4€. .

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

