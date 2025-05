Soultzbach-les-Bains fête ses 750 ans – Soultzbach-les-Bains, 31 mai 2025 07:00, Soultzbach-les-Bains.

Haut-Rhin

Soultzbach-les-Bains fête ses 750 ans Soultzbach-les-Bains Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-31

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-05-31

Venez célébrer ce week-end exceptionnel les 31 mai et 1er juin 2025 dans le plus petit village fortifié d’Alsace, niché au cœur de la vallée de Munster. Pour ses 750 ans, Soultzbach-les-Bains vous invite à un voyage dans le temps avec des animations gratuites pour toute la famille

Soultzbach-les-Bains, petite cité médiévale de la vallée de Munster, fête les 750 ans de sa fondation.

Samedi 31 mai de 15h à minuit Saynètes de rue avec musique médiéval par la troupe des Goliards, spectacle des enfants des écoles, théâtre de rue autour de Casanova par la compagnie du Haricot Blanc accompagnée des danseuses orientales de la troupe Samarcande, concert de l’entente musicale du Krebsbach, spectacle de feu par Art’Themis, projection d’un film relatant l’histoire de Soultzbach avec reconstitution virtuelle de la cité en 1650, bal folk animé par Au Gré des Vents.

Dimanche 1er juin de 9h à 18h Messe à l’église avec 70 choristes et 15 musiciens avec extraits de Missa Brevis de Jacob de Haan, présentations des métiers anciens par l’association Les Hattatos, animations médiévales par Les Médiévales de Gueberschwihr, un forgeron, un maréchal ferrant, exposition de photos, déambulation avec musique, monstres sur échasses Art’Thémis, spectacle autour de Casanova par la compagnie Haricot Blanc accompagnée des danseuses orientales de la troupe Samarcande.

Entrée libre, buvette et restauration sur place. .

Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 11 16 maire@soultzbach.com

English :

Come and celebrate this exceptional weekend on May 31st and June 1st 2025 in Alsace?s smallest fortified village, nestled in the heart of the Munster Valley. To celebrate its 750th anniversary, Soultzbach-les-Bains invites you on a journey back in time, with free events for all the family

German :

Feiern Sie dieses außergewöhnliche Wochenende am 31. Mai und 1. Juni 2025 in dem kleinsten befestigten Dorf des Elsass, das im Herzen des Munstertals liegt. Anlässlich seines 750. Geburtstags lädt Soultzbach-les-Bains Sie zu einer Zeitreise mit kostenlosen Veranstaltungen für die ganze Familie ein

Italiano :

Venite a festeggiare questo weekend eccezionale il 31 maggio e il 1° giugno 2025 nel più piccolo villaggio fortificato dell’Alsazia, immerso nel cuore della Valle del Munster. Per celebrare il suo 750° anniversario, Soultzbach-les-Bains vi invita a fare un viaggio nel tempo con eventi gratuiti per tutta la famiglia

Espanol :

Venga a celebrar este fin de semana excepcional los días 31 de mayo y 1 de junio de 2025 en el pueblo fortificado más pequeño de Alsacia, enclavado en el corazón del valle del Munster. Para celebrar su 750 aniversario, Soultzbach-les-Bains le invita a un viaje en el tiempo con eventos gratuitos para toda la familia

L’événement Soultzbach-les-Bains fête ses 750 ans Soultzbach-les-Bains a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster