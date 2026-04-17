Soultztorii la journée Manga Soultz-sous-Forêts

Soultz-sous-Forêts

Soultztorii la journée Manga

40 rue de Seltz Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le temps d’une journée, le collège se transformera pour une journée exceptionnelle placée sous le signe du manga et de la pop culture japonaise.

Save the date ! Le Japon débarque au Collège ! Les parents d’élèves de l’association Entr’aide Collège de l’Outre-Forêt passent à la vitesse supérieure ! Le temps d’une journée, le collège se transformera pour une journée exceptionnelle placée sous le signe du manga et de la pop culture japonaise. Nous avons l’immense honneur d’être accompagnés et soutenus par l’emblématique association KAKEMONO les passionnés à l’origine de la célèbre Japan Addict de Strasbourg mettent leur savoir-faire au service de notre collège afin de proposer une expérience authentique et conviviale.

Au programme, déjà confirmé un pôle gaming avec des défis pour tester tes réflexes, un univers cosplay pour venir incarner ton héros préféré avec la présence d’un stand Cospital pour réparer les costumes en cas de petit pépin, la projection du documentaire exclusif Mangas, une révolution française , un espace street food avec plusieurs food trucks proposant un voyage gustatif aux saveurs d’Asie et d’ailleurs, ainsi que des animations avec des Kahoots géants et le mythique Janken-Hoop , le duel ultime au pierre-feuille-ciseaux. Et en coulisses, grâce à nos partenaires, nous préparons également de belles surprises et des invités spéciaux dont les noms seront dévoilés très bientôt les derniers détails sont en cours de finalisation, alors restez aux aguets… cette journée s’annonce déjà légendaire ! .

40 rue de Seltz Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 64 44 51 laetitia.reinhardt57@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For one day, the college will be transformed for an exceptional day dedicated to manga and Japanese pop culture.

L’événement Soultztorii la journée Manga Soultz-sous-Forêts a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte