SOUN DEMBELE EST MERVEILLEUX – LE SOLO – PARIS Paris

SOUN DEMBELE EST MERVEILLEUX Début : 2026-02-12 à 21:00. Tarif : – euros.

SOUN DEMBELE EST MERVEILLEUX Après avoir puisé sa force dans les comedy clubs parisiens, Soun vous livre un second spectacle pleins de refs sur les années 90, une introspection très poussée et une bonne humeur présente à toutes épreuves. Dans la plus pure tradition du stand-up, il vous embarque dans son monde, armé d’un micro, pour vous faire mourir de rire. Punchliner et improvisateur né, Soun va enfin se dévoiler de manière … merveilleuse !

LE SOLO – PARIS 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 Paris 75