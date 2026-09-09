Sound Art Machines – Le Grain, MAGMA (Musée des Arts Graphiques et des Musiques Actuelles), Finhan

Informations pratiques

Sound Art Machines – Le Grain 19 et 20 septembre MAGMA (Musée des Arts Graphiques et des Musiques Actuelles) Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine 2026 au MAGMA Sound Art Machines – Le Grain

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le MAGMA ouvre ses portes les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 pour une présentation exceptionnelle du projet Sound Art Machines – Le Grain.

En ravivant la mémoire de ces machines agricoles, en résistant à leur disparition et en les réimaginant comme instruments sonores, le projet Sound Art Machines – Le Grain donne au patrimoine rural une nouvelle vie.

Cette exposition restitue l’ensemble du programme mené durant plusieurs mois avec l’artiste Tristan Hamelin-Foulon, les habitants, les établissements scolaires et les partenaires du territoire. Elle permet de découvrir les différentes étapes d’un projet associant patrimoine rural, création contemporaine, expérimentation sonore et transmission.

Au cœur du parcours, d’anciennes machines agricoles, notamment des égreneuses et des tarares, ont été transformées en œuvres sonores et en instruments à jouer. Le public pourra les observer, les activer et explorer les sons produits par leurs mécanismes, leurs matériaux et leurs mouvements.

Documents, photographies, témoignages et éléments de médiation permettront également de revenir sur le processus de création, les ateliers organisés sur le territoire et les rencontres qui ont accompagné la naissance de ces œuvres.

À travers cette restitution, le MAGMA propose de porter un regard nouveau sur des objets issus du patrimoine agricole. Transformées par le geste artistique, ces machines deviennent les supports d’une expérience collective, sensible et vivante, à la croisée de la mémoire, du son et de l’imaginaire.

Dans le prolongement du thème « Raviver, résister, réimaginer le patrimoine », cette édition permettra également de dévoiler un nouveau papier peint conçu et peint à la main par l’Atelier MAGMA et l’artiste Tobegote, poursuivant ainsi un travail déjà engagé dans les salons d’apparat du manoir avec des décors uniques qui réinterprètent les arts décoratifs et participent pleinement à l’identité contemporaine du lieu.

MAGMA (Musée des Arts Graphiques et des Musiques Actuelles) 54 D813, 82700 Finhan Finhan 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie 09 71 50 95 88 http://www.magmamusee.fr https://www.instagram.com/magmamusee/;https://www.facebook.com/magmamusee Musée hybride et moderne qui présente une collection unique sur le monde de la musique depuis l’invention du microphone à nos jours, situé dans un manoir et son parc aux arbres séculaires dans le Tarn et Garonne. Expositions thématiques, présentations et rencontres artistiques, laboratoire de réflexion, campus de création et de recherche. Le bâtiment est en cours de rénovation. Parking.

Journées européennes du patrimoine 2026 au MAGMA Sound Art Machines – Le Grain

©magma