Sound-Go Networks Dannemarie

Sound-Go Networks

1 pl de l’hôtel de ville Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-30 14:00:00

fin : 2026-03-30 16:30:00

Date(s) :

2026-03-30

Soundgo Radio, avec le soutien de la Ville de Dannemarie, organise le 5ème Carnaval de Dannemarie le 29 mars prochain à 14h !

2 passages de 25 chars, 1 groupe de Guggamusik ainsi que Mickey, Minnie, Stitch et Angel !

Entrée à la cavalcade 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

Masque de Carnaval en mousse offert aux 1 000 premiers enfants !

2 buvettes (RC Dannemarie et La Dannemarienne)

Place de l’Hôtel de Ville et rue de Bâle, entre La Casa Italia et l’expert comptable.

Repas de midi 12 € (UCJE Handball Dannemarie) à la salle polyvalente, rue du Stade.

RESERVATION OBLIGATOIRE (avant le 26/03)

2 merguez ou 1 saucisse blanche frites salade verte éclair artisanal café

Lien de réservation https://urlr.me/2UcTwm

Après la Cavalcade buvette, crêpes et sandwichs viennoises à la salle polyvalente, rue du Stade (entrée gratuite) !

Contact organisateur carnaval.dannemarie@soundgo-radio.fr .

1 pl de l’hôtel de ville Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 99 50 57 arnaud.nussbaumer@orange.fr

English :

Soundgo Radio, with the support of the town of Dannemarie, is organizing the 5th Dannemarie Carnival

