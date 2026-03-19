SOUND LAB STAGE DE BEATMAKING

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Au cours de cet atelier au Labo 129, participant.es pourront découvrir comment construire une rythmique, sampler, jouer d’un instrument .. pour créer leur propre instrumentale !

à partir de 12 ans

Au cours de cet atelier au Labo 129, participant.es pourront découvrir comment construire une rythmique, sampler, jouer d’un instrument .. pour créer leur propre instrumentale !

à partir de 12 ans .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

During this workshop at Labo 129, participants will discover how to build a rhythm, sample, play an instrument … to create their own instrumental!

ages 12 and up

L’événement SOUND LAB STAGE DE BEATMAKING Roubaix a été mis à jour le 2026-03-19 par Hauts-de-France Tourisme