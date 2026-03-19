SOUND LAB STAGE DE BEATMAKING Roubaix
SOUND LAB STAGE DE BEATMAKING Roubaix samedi 4 avril 2026.
SOUND LAB STAGE DE BEATMAKING
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 17:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Au cours de cet atelier au Labo 129, participant.es pourront découvrir comment construire une rythmique, sampler, jouer d’un instrument .. pour créer leur propre instrumentale !
à partir de 12 ans
Au cours de cet atelier au Labo 129, participant.es pourront découvrir comment construire une rythmique, sampler, jouer d’un instrument .. pour créer leur propre instrumentale !
à partir de 12 ans .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During this workshop at Labo 129, participants will discover how to build a rhythm, sample, play an instrument … to create their own instrumental!
ages 12 and up
L’événement SOUND LAB STAGE DE BEATMAKING Roubaix a été mis à jour le 2026-03-19 par Hauts-de-France Tourisme