SOUND OF LEGEND Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch
mercredi 15 juillet 2026 · Théâtre de Nature, rue Trinière · Allauch
Informations pratiques
Allauch
SOUND OF LEGEND
Mercredi 15 juillet 2026.
A partir de 19h30, dès 19h, restauration sur place avec foodtruck et beertruck. Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Sound of Légend
Sound of Legend s’impose aujourd’hui comme l’une des figures incontournables de la scène électro française. Reconnaissable à son univers inspiré des super-héros et à son identité sonore percutante, il enflamme les foules avec des sets aussi festifs qu’efficaces (Dès 22h).
Avec en 1ère partie
DJ’ Fab mix pop rock (19h-20h30).
Jean Marc Sicky Jean-Marc Sicky enchaîne les sets dans les lieux les plus emblématiques de la région, mêlant avec finesse sonorités house, funk, disco et influences afro (20h30-22h). .
Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
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English :
Sound of Légend
L’événement SOUND OF LEGEND Allauch a été mis à jour le 2026-06-17 par Maison du Tourisme d’Allauch
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