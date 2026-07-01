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SOUND OF LEGEND Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch

mercredi 15 juillet 2026 · Théâtre de Nature, rue Trinière · Allauch

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Théâtre de Nature, rue Trinière
Adresse
Théâtre de Nature
Ville
13190 Allauch
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Allauch

SOUND OF LEGEND

Mercredi 15 juillet 2026.
A partir de 19h30, dès 19h, restauration sur place avec foodtruck et beertruck. Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Sound of Légend
Sound of Legend s’impose aujourd’hui comme l’une des figures incontournables de la scène électro française. Reconnaissable à son univers inspiré des super-héros et à son identité sonore percutante, il enflamme les foules avec des sets aussi festifs qu’efficaces (Dès 22h).
Avec en 1ère partie

DJ’ Fab mix pop rock (19h-20h30).
Jean Marc Sicky Jean-Marc Sicky enchaîne les sets dans les lieux les plus emblématiques de la région, mêlant avec finesse sonorités house, funk, disco et influences afro (20h30-22h).   .

Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20  tourisme@allauch.com

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English :

Sound of Légend

L’événement SOUND OF LEGEND Allauch a été mis à jour le 2026-06-17 par Maison du Tourisme d’Allauch

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