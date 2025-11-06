Sound of paper- Biennale Le Mans Sonore EVE scène universitaire Le Mans

Sound of paper- Biennale Le Mans Sonore

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 11:00:00

fin : 2026-01-18 12:00:00

Date(s) :

2026-01-18 2026-01-19

Une expérience visuelle et musicale, où le papier est à la fois source sonore et acteur central. Suspendues pour former une structure aérienne, des feuilles de papier vibrent, résonnent et rayonnent, révélant leur capacité à transformer chaque mouvement en un paysage sonore. Le spectateur vit une expérience singulière, plongé dans un espace fusionnant son, lumière et mouvement.

Composition et jeu Denis Monjanel

Scénographie, vidéos, musique Julien Guenou

Mixage et spatialisation du son Jean-Philippe Borgogno

Texte Pascal Batard

Enseignants-chercheurs, conception technique Olivier Richoux et Pierrick Lotton

Dans le cadre de la Biennale du son Mans Sonore 2026 .

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sound of paper- Biennale Le Mans Sonore Le Mans a été mis à jour le 2025-11-06 par CDT72