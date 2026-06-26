Bailleau-le-Pin

Sound Of Ska

17 Rue de Meslay-le-Grenet Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Sound Of Ska

Du SKA à voir, danser, chanter et écouter à EDEN ROAD, le tiers lieux associatif qui vous accueille en mode terrasse bistronomique avec restaurateurs et brasseurs de talents. Le groupe SOUND OF SKA, composé de 8 musiciens originaires d’Eure-et-Loir, proposent un ska revisité, teinté d’influences jazz. Porté par la chaleur et les rythmes syncopés, son répertoire de standards jamaïcains des années 60 subtilement arrangés aux couleurs du jazz, se veut énergique et harmonieux.

Réservation obligatoire.

Restauration bistronomique sur place à partir de 19h30.

Concert à 21h. 12 .

17 Rue de Meslay-le-Grenet Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 85 82 49 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sound of Ska

L’événement Sound Of Ska Bailleau-le-Pin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE