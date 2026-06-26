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Sound Of Ska Bailleau-le-Pin

Sound Of Ska Bailleau-le-Pin

Sound Of Ska Bailleau-le-Pin vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
17 Rue de Meslay-le-Grenet
Ville
28120 Bailleau-le-Pin
Département
Eure-et-Loir
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Bailleau-le-Pin

Sound Of Ska

17 Rue de Meslay-le-Grenet Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Sound Of Ska
Du SKA à voir, danser, chanter et écouter à EDEN ROAD, le tiers lieux associatif qui vous accueille en mode terrasse bistronomique avec restaurateurs et brasseurs de talents. Le groupe SOUND OF SKA, composé de 8 musiciens originaires d’Eure-et-Loir, proposent un ska revisité, teinté d’influences jazz. Porté par la chaleur et les rythmes syncopés, son répertoire de standards jamaïcains des années 60 subtilement arrangés aux couleurs du jazz, se veut énergique et harmonieux.
Réservation obligatoire.
Restauration bistronomique sur place à partir de 19h30.
Concert à 21h. 12  .

17 Rue de Meslay-le-Grenet Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 85 82 49 56 

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English :

Sound of Ska

L’événement Sound Of Ska Bailleau-le-Pin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE