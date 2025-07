Sound the trumpet Rouen

Sound the trumpet Rouen samedi 19 juillet 2025.

Sound the trumpet

20 Place du Pasteur Martin Luther King Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-07-19 20:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Concert de musique baroque

La trompette est à l’honneur dans ce programme de musique baroque, l’occasion unique de découvrir les plus belles pages dédiées à cet instrument emblématique. Scarlatti, Purcell, Haendel, Telemann, Bach, ce feu d’artifice sonore sera orchestré par les musiciens de l’Ensemble Octoplus réunissant pour l’évènement violon, violoncelle, orgue et chanteurs.

Nom du lieu Temple Saint-Eloi

20 Place du Pasteur Martin Luther King Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Sound the trumpet

Baroque music concert

The trumpet takes center stage in this program of Baroque music, a unique opportunity to discover the finest pages dedicated to this emblematic instrument. From Scarlatti and Purcell to Handel, Telemann and Bach, this firework display of sound will be orchestrated by musicians from the Octoplus Ensemble, featuring violin, cello, organ and singers.

Name of venue: Temple Saint-Eloi

German :

Konzert mit Barockmusik

Die Trompete wird in diesem Programm mit Barockmusik geehrt, eine einzigartige Gelegenheit, die schönsten Seiten zu entdecken, die diesem emblematischen Instrument gewidmet sind. Scarlatti, Purcell, Händel, Telemann, Bach dieses Klangfeuerwerk wird von den Musikern des Ensembles Octoplus orchestriert, die zu diesem Anlass Violine, Cello, Orgel und Sänger vereinen.

Name des Veranstaltungsorts: Temple Saint-Eloi

Italiano :

Concerto di musica barocca

La tromba è al centro della scena in questo programma di musica barocca, un’occasione unica per scoprire le più belle opere dedicate a questo strumento emblematico. Da Scarlatti e Purcell a Handel, Telemann e Bach, questo spettacolo sonoro sarà orchestrato dai musicisti dell’Octoplus Ensemble, che per l’occasione riunisce violino, violoncello, organo e cantanti.

Nome del luogo: Tempio Saint-Eloi

Espanol :

Concierto de música barroca

La trompeta es la protagonista de este programa de música barroca, una ocasión única para descubrir las mejores obras dedicadas a este instrumento emblemático. De Scarlatti a Purcell, pasando por Haendel, Telemann o Bach, este espectáculo de fuegos artificiales sonoros estará orquestado por los músicos del Octoplus Ensemble, que reúne para la ocasión violín, violonchelo, órgano y cantantes.

Nombre del lugar: Temple Saint-Eloi

L’événement Sound the trumpet Rouen a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme Rouen tourisme