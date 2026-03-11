Soundclash Méribel Centre Les Allues

Soundclash

Méribel Centre 27 place Maurice Front Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Venez danser lors de cette grande fête musicale en extérieur ! Participez à la rencontre France Angleterre de DJs qui se défient et se répondent d’un bout à l’autre de la place. Le rendez-vous festif incontournable au cœur de Méribel.

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Méribel Centre 27 place Maurice Front Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01

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English : Sound Clash

Come and dance the night away! Join DJs from France and England as they challenge and respond to each other from one end of the square to the other. A festive event not to be missed in the heart of Méribel.

L’événement Soundclash Les Allues a été mis à jour le 2026-03-11 par Méribel Tourisme