Soundtrack to a coup d’État / Séance présentée par l’équipe artistique du Festival Jazz in Arles – Les Cinémas Actes Sud Arles, 20 mai 2025 20:30, Arles.

Bouches-du-Rhône

Soundtrack to a coup d’État / Séance présentée par l’équipe artistique du Festival Jazz in Arles Mardi 20 mai 2025 à 20h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-20 20:30:00

fin : 2025-05-20

Date(s) :

2025-05-20

Séance présentée par l’équipe artistique du Festival, pour l’ouverture de la 29ème édition du festival Jazz In Arles, à retrouver à la Chapelle du Méjan du 21 au 24 mai.

Soundtrack to a Coup d’État (2025)



Synopsis

En 1960, les Nations unies le Sud déclenche un séisme politique, les musiciens Abbey Lincoln et Max Roach s’incrustent au Conseil de sécurité, tandis que les États-Unis envoient l’ambassadeur du jazz Louis Armstrong au Congo pour détourner l’attention de leur premier coup d’État post-colonial africain.



Réalisation Johan Grimonprez .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Session presented by the Festival’s artistic team, for the opening of the 29th edition of the Jazz In Arles festival, to be found at the Chapelle du Méjan from May 21 to 24.

German :

Vom künstlerischen Team des Festivals präsentierte Session zur Eröffnung der 29. Ausgabe des Festivals „Jazz in Arles“, das vom 21. bis 24. Mai in der Chapelle du Méjan stattfindet.

Italiano :

Sessione presentata dal team artistico del Festival, in occasione dell’apertura della 29a edizione del festival Jazz In Arles, che si terrà alla Chapelle du Méjan dal 21 al 24 maggio.

Espanol :

Sesión presentada por el equipo artístico del Festival, con motivo de la inauguración de la 29ª edición del festival Jazz In Arles, que tendrá lugar en la Chapelle du Méjan del 21 al 24 de mayo.

L’événement Soundtrack to a coup d’État / Séance présentée par l’équipe artistique du Festival Jazz in Arles Arles a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme d’Arles