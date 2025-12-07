Soupapes et pistons rassemblement de véhicules anciens Bayonne
Allée de la Poterne Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Soupapes et pistons propose un rassemblement de véhicules anciens et youngtimers au parking du glacis.
Les visiteurs et exposants sont invités à apporter des peluches et des jouets neufs qui seront offerts aux restos du cœur de Anglet. .
Allée de la Poterne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 09 21 60
