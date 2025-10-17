Soupçons en Jurançon Lacommande

Soupçons en Jurançon

Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Inspiré des Journées Européennes du Patrimoine, Vignobles en Scène est le grand rendez-vous annuel de l’œnotourisme en France. Chaque 3ᵉ week-end d’octobre, les destinations labellisées Vignobles & Découvertes vous proposent un programme riche et accessible, pour vivre le vignoble autrement. Dégustations, balades, spectacles, rencontres… Un moment unique pour (re)découvrir la diversité des terroirs français, entre culture, patrimoine et plaisir des sens.

Transformez-vous en enquêteur le temps d’un jeu grandeur nature à travers les vignobles du Jurançon. En combi VW ou en vélo électrique, explorez les coteaux pour résoudre une énigme mystérieuse et devenez le Sherlock du vignoble blanc. .

Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 39 00

