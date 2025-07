Soupçons et maléfices sur la cité blanche Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

Office de tourisme Destination Périgueux 9B Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-07-25 2025-07-30 2025-08-08 2025-08-14

Plongez dans le Périgueux de 1253, en pleine époque médiéval. Incarnez un personnage tel qu’un troubadour, un pèlerin ou encore un apothicaire, et résolvez énigmes, casse-têtes et mini-jeux pour faire progresser l’histoire. Votre mission démasquer ceux qui troublent la ville avant qu’elle ne sombre dans le chaos. Pour vous restaurer, vous devrez remporter des épreuves sensorielles… sans quoi votre repas se limitera à bien peu.

Entre coopération, logique, savoir, bluff et intuition… saurez-vous sauver Périgueux des griffes du Mal ?

Rendez-vous Tour Mataguerre (rue de la Bride)

Durée 1h30

Nombre de joueurs de 6 personnes minimum à 12 personnes maximum. .

Office de tourisme Destination Périgueux 9B Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

