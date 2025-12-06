Soupe au Caillou à la Cense des Possibles Cense des Possibles Darcey

Soupe au Caillou à la Cense des Possibles

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-12-06 19:30:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

2025-12-06

Dans la tradition des veillées d’antan, la Cense des Possibles vous invite à découvrir la légende de la soupe au caillou Nous vous parlerons d’un loup se promenant de village en village, demandant une marmite d’eau à chauffer, pour y cuire son caillou. Ce conte vous parle aussi de l’accueil, de la gaieté à partager, en préparant ensemble cette curieuse soupe participative. Chacun amène un ingrédient qui la compose. Par exemple un légume de saison, un ingrédient que VOUS avez l’habitude d’utiliser.

Violaine et Olivier sont récemment arrivés en Bourgogne et souhaitent y vivre en pleine conscience des enjeux environnementaux. Pour cela ils ont créé Cense des Possibles dans une ancienne ferme au cœur du village de Darcey. C’est maintenant un lieu charmant et gourmand dans lequel ils vous proposent de participer à des activités éco responsables dans le cadre d’ateliers participatifs. Une excellente manière de se former, de développer des apprentissages et d’avancer ensemble sur le chemin d’une consommation plus frugale, plus locale et respectueuse de notre environnement naturel et humain.

Animés par les liens qui se tissent avec leurs hôtes, leurs voisins, ils sont toujours ravis de vous accueillir et de partager leurs apprentissages et leur convivialité.

Leur objectif inspirer votre quotidien et vos envies de vivre mieux en créant du lien.

Le mot “Cense” vous intrigue ? Il signifie “Ferme” dans le Nord, région d’où ils viennent. .

