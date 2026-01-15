soupe au choux classard Bas-en-Basset

soupe au choux classard

espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

les classard 2028 vous donnent rendez-vous pour leur soupe au choux à l’espace Fabro

A partir de 18 h 30

Réservation ou inscription sur place

.

espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

classard 2028 invite you to their cabbage soup at espace Fabro

Starting at 6:30 p.m

Reservations or on-site registration

