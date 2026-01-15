soupe au choux classard Bas-en-Basset
soupe au choux classard Bas-en-Basset samedi 11 avril 2026.
soupe au choux classard
espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : 2026-04-11
Début : 2026-04-11 18:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
les classard 2028 vous donnent rendez-vous pour leur soupe au choux à l’espace Fabro
A partir de 18 h 30
Réservation ou inscription sur place
.
espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
English :
classard 2028 invite you to their cabbage soup at espace Fabro
Starting at 6:30 p.m
Reservations or on-site registration
