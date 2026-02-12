Soupe au fromage Concours de Belote Auriac-Lagast
Soupe au fromage Concours de Belote Auriac-Lagast vendredi 27 mars 2026.
Soupe au fromage Concours de Belote
Auriac-Lagast Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
organisé par le comité des fêtes d’Auriac Lagast à 19h30/21h à la salle des fêtes.
19h30 soirée soupe au fromage. Repas 14 €
21h concours de belote 14 € par équipe. .
Auriac-Lagast 12120 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
organized by the Comité des fêtes d’Auriac Lagast at 19h30/21h at the salle des fêtes.
L’événement Soupe au fromage Concours de Belote Auriac-Lagast a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)