Soupe au fromage Concours de Belote

Auriac-Lagast Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

organisé par le comité des fêtes d’Auriac Lagast à 19h30/21h à la salle des fêtes.

19h30 soirée soupe au fromage. Repas 14 €

21h concours de belote 14 € par équipe. .

Auriac-Lagast 12120 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

organized by the Comité des fêtes d’Auriac Lagast at 19h30/21h at the salle des fêtes.

L’événement Soupe au fromage Concours de Belote Auriac-Lagast a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)