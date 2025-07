Soupe au pistou et Soirée musicale place Forbin La Barben

Soupe au pistou et Soirée musicale place Forbin La Barben dimanche 13 juillet 2025.

Soupe au pistou et Soirée musicale

Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. place Forbin Place Forbin La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Dimanche 2025-07-13

2025-07-13

Venez partager une soirée musicale et déguster la traditionnelle soupe au pistou de La Barben !

Rendez-vous sur la place Forbin, au coeur du village de La Barben, pour la dégustation de ce plat typiquement provençal et estival ! La recette diffère d’une cuisinière à l’autre, mais le principe est toujours identique partager un moment convivial en famille et entre amis.

Et pour rendre la soirée encore plus festive, une animation musicale sera également au programme. .

place Forbin Place Forbin La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com

English :

Share a musical evening and the traditional « soupe au pistou » in La Barben !

German :

Erleben Sie einen gemeinsamen musikalischen Abend und probieren Sie die traditionelle Pistou-Suppe von La Barben!

Italiano :

Venite a godervi una serata di musica e a gustare la tradizionale « soupe au pistou » di La Barben!

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada musical y a degustar la tradicional « soupe au pistou » de La Barben

