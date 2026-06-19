Soupe au pistou et Soirée musicale place Forbin La Barben
Soupe au pistou et Soirée musicale place Forbin La Barben lundi 13 juillet 2026.
La Barben
Soupe au pistou et Soirée musicale
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 20h.
Sous réserve de conditions météo favorables. place Forbin Place Forbin La Barben Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez partager une soirée musicale et déguster la traditionnelle soupe au pistou de La Barben !
Rendez-vous sur la place Forbin, au coeur du village de La Barben, pour la dégustation de ce plat typiquement provençal et estival ! La recette diffère d’une cuisinière à l’autre, mais le principe est toujours identique partager un moment convivial en famille et entre amis.
Et pour rendre la soirée encore plus festive, une animation musicale sera également au programme. .
place Forbin Place Forbin La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com
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English :
Share a musical evening and the traditional soupe au pistou in La Barben !
L’événement Soupe au pistou et Soirée musicale La Barben a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes