Soupe au pistou et Soirée musicale place Forbin La Barben

La Barben

Soupe au pistou et Soirée musicale

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. place Forbin Place Forbin La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez partager une soirée musicale et déguster la traditionnelle soupe au pistou de La Barben !

Rendez-vous sur la place Forbin, au coeur du village de La Barben, pour la dégustation de ce plat typiquement provençal et estival ! La recette diffère d’une cuisinière à l’autre, mais le principe est toujours identique partager un moment convivial en famille et entre amis.

Et pour rendre la soirée encore plus festive, une animation musicale sera également au programme. .

place Forbin Place Forbin La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Share a musical evening and the traditional soupe au pistou in La Barben !

L’événement Soupe au pistou et Soirée musicale La Barben a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes