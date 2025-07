Soupe aux Choux & Bal Retournac

Soupe aux Choux & Bal Retournac samedi 26 juillet 2025.

Soupe aux Choux & Bal

Sarlanges Retournac Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Venez déguster une bonne soupe aux choux et passer une bonne soirée dansante au bal.

Sarlanges Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 60 91 20

English :

Come and enjoy a delicious cabbage soup and dance the night away.

German :

Genießen Sie eine leckere Kohlsuppe und verbringen Sie einen schönen Tanzabend auf dem Ball.

Italiano :

Venite a gustare una deliziosa zuppa di cavolo e a ballare tutta la notte.

Espanol :

Ven a disfrutar de una deliciosa sopa de col y a bailar toda la noche.

