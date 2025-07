Soupe aux choux de l’APE du Pertuis Le Pertuis

Soupe aux choux de l’APE du Pertuis Le Pertuis dimanche 24 août 2025.

Soupe aux choux de l’APE du Pertuis

Ecole Publique Le Pertuis Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-24 19:00:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

L’APE du Pertuis organise sa traditionnelle soupe aux choux le dimanche 24 Août à 19h à l’occasion de la vogue du Pertuis.

Ecole Publique Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 61 61

English :

The APE du Pertuis is organizing its traditional cabbage soup on Sunday August 24 at 7pm to coincide with the vogue du Pertuis.

German :

Die EV von Pertuis organisiert am Sonntag, den 24. August um 19 Uhr anlässlich der Vogue von Pertuis ihre traditionelle Kohlsuppe.

Italiano :

L’APE du Pertuis organizza la sua tradizionale zuppa di cavoli domenica 24 agosto alle 19.00 in concomitanza con la Vogue du Pertuis.

Espanol :

La APE de Pertuis organiza su tradicional sopa de coles el domingo 24 de agosto a las 19.00 horas, coincidiendo con la Vogue du Pertuis.

